英國高等法院剛剛同意維基解密創辦亞桑傑(Julian Assange)可以就他被引渡到美國一事提出上訴，這被視為亞桑傑的一線生機，在審理完之前，他不會被引渡到美國。

今日俄羅斯(RT)報導，高等法院認為，亞桑傑有權在法庭上提出他的律觀點，案件從現在開始，將由英國最高法院審理。

裁定出來後，亞桑傑的未婚妻莫里斯( Stella Moris)表示，這是相當重要的一步。「我們很高興看到這個決定，最高法院有充分的理由來審理這一上訴案件，那些密謀暗殺亞桑奇的人物，可能就會在法庭上現形。」

亞桑傑的未婚妻莫里斯表示，他現在可以就美國是否有權引渡進行法庭攻防。(圖/美聯社)

亞桑傑的維基解密網站，公布了有關2010年阿富汗和伊拉克戰爭期間的機密文件，美國指控亞桑奇犯了間諜罪，對他展開全球通緝。

之後亞桑傑在全世界各國躲藏，曾在厄瓜多駐倫敦大使館內生活了7年，終於在2019年4月於大使館外遭到英國警方拘留，就一直被關押在監獄。

亞桑傑的未婚夫一直說他的健康持續惡化，在去年10月還有小程度中風。

去年12月，英國高等法院裁定將他引渡到美國，要是他在美國受審，其累積的洩密案件都被定罪的話，刑期可能累積到175年。