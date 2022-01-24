中央流行疫情指揮中心建議儘快追加接種第三劑疫苗。圖為台北榮總22日起開設COVID-19疫苗追加劑週末特別門診，接種區滿是一身防護裝備穿戴整齊的醫護人員，為已經網路預約前來的民眾施打疫苗。（資料照/季志翔攝）

新安東京海上產險防疫險熱銷再度造成網路大當機，許多民眾在24日下午又無法上網投保。新安東京海上產險表示，防疫隔離險仍銷售中並未停售，網路投保部份，會盡速優化調整後會恢復上線，但該公司訂有風險控管總額，若接近即會提前公告。

由於近期Omicron疫情南北延燒，新安東京海上產險日前所推出「防疫隔離險」近期大熱賣，24日因民眾搶投保，造成流量太大超過該公司網路系統負荷，但該公司發言人呂文泉強調，該公司防疫保單持續銷售中，將盡速優化調整重啟恢復上線，希望可以在25日恢復讓民眾投保，造成客戶諸多不便，深感抱歉，不過，會先暫停全台服務據點臨櫃受理。

在24日晚上，新安東京海上產險正式公告，為優先配合政府以防疫為重，避免民眾群聚搶買投保造成增加染疫風險，全台服務據點臨櫃受理將於元月26日(三)下午五點半暫停紙本要保書收件，等農曆年後將視疫情狀況另行評估公告

另外，新安東京海上產險表示，該公司為落實風險管理政策，維持公司穩定經營，於商品上線前已評估風險胃納，已對該商品訂有風險控管總額，若風險累計接近所定額度前將啟動銷售管控機制，即會提前公告，目前仍持續銷售「防疫隔離險」。