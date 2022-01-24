中央銀行為確保春節期間ATM提款、轉帳等跨行交易24小時順暢運作，已提高跨行清算資金餘額得抵充存款準備金的比率，因跨行支付交易量日益成長，去年2月將金融機構日終留存跨行清算資金餘額，得抵充存款準備金的比率上限，由8％提高至16％。

央行表示，近年金融機構於春節假期前留存的清算資金逐年增加，今年預計可達3700餘億元，足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。且已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金，並加強維護跨行系統運作，以應民眾跨行提款與轉帳之需。

央行指出，財金公司已於1月函請各金融機構，留存充足跨行清算資金並加強監控。央行與財金公司並備有增撥跨行清算資金機制，協助金融機構處理臨時性的緊急資金需求，另財金公司也將加強維護金融資訊系統跨行業務正常營運。

央行說明，金管會方面已請金融機構注意ATM補鈔及電子銀行運作，另金管會也函知銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔、電子銀行服務及資安防護，以因應企業及民眾資金調度、提款、轉帳等金融服務需求。

另為便利民眾農曆春節前兌換新鈔，央行已洽請台銀等8家金融機構、選定454個據點，提供新鈔兌換服務，換鈔期間從1月24日至1月28日辦理。同時為落實新鈔兌換防疫不群聚，鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。