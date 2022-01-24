中央銀行公布2021年12月金融情況，M1B及M2年增率雙雙下滑至12.75％及8.02％，各創15及13個月來新低，央行官員表示，主要是活期性存款成長減緩所致。

去年12月活期性存款餘額年增率下滑至11.82％，已連續三個月走低。央行官員說明，當月活期性存款年增率下滑，且以活儲減少較明顯，定存、政府存款更是雙雙減少，主要包括壽險及退休基金的投資增加，政府存款則是支付公務人員退休金，以到期的定存支付。民間企業定存減少，主要是金管會在11月核准金融機構大型收購案的交割款，反應在12月的統計，還有社會保險及退休基金海外投資款增加。

央行官員指出，當月外匯存款餘額7兆4067億元、創歷史新高，但年增率也下降至7.46％，其中定存部份減少，觀察原因是出口表現持續亮眼，企業支付的海外貨款增加，還有離岸風電的關鍵零組件、材料、外國人才僱用等款項支付較大所致。

統計並顯示，12月放款與投資月增率為0.87％，較11月高，年增率也由11月底的8.12％上升為8.38％。至於累計1至12月M1B及M2平均年增率分別16.29％及8.72％，且日平均餘額各為24.76兆元及53.71兆元，餘額仍續雙創新高，代表市場資金動能強勁結構未改變。