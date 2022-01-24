立法院即將審查及表決稅務獎勵金預算，法稅改革聯盟要求各政黨應本於為民喉舌職責，全數刪除違章編列的稅務獎勵金預算。法稅改革聯盟發起人連福隆教授、陳逸南仲裁人等專家學者，與法稅改革聯盟志工，在雨中呼籲2022是選舉年，全民都在看立委如何為民把關？人民覺醒「廢獎金、救冤案、護人權」，帶動法稅改革。

法稅改革聯盟指出，查稅獎金沒有法源依據。戒嚴時期所訂的《財務罰鍰處理暫行條例》「稅務及關務人員查稅獎金」，早在2003年朱星羽等160多位立委就提案並於隔年廢除，以避免稅務人員亂查稅。為了平息民怨，包括警政、海關等也自刪獎金，2008年財政部竟以內部「作業要點」，讓查稅獎金以稅務獎勵金之姿死灰復燃！年年編列上億元預算。至今已超過十幾億元！

法稅改革聯盟發起人連福隆表示，今天也是聯合國世界教育日，特別的具有教育的意義。行政執行署在沒有司法判決前就可以查封人民的財產、限制人民出境，稅務訴願還要繳一半或3分之一，這種落伍、迫害人權的惡法竟還留在台灣，全世界沒有這種租稅法。

高雄國際航空站災害搶救諮詢顧問劉明哲表示，今年的行政執行署編列2億多元、國稅局編列1億3000多萬。這十幾年他們就領走了30幾億人民納稅的錢？稅務獎勵金的機制嚴重錯誤，國際的專家學者甚至寫出論文提醒台灣要廢止這種案件績效獎勵金的發放，否則會造成貪瀆的蔓延。人民要團結監督立法委員共同來幫助國家，廢除稅務獎勵金就是第一步跟最好的開始。

輔仁大學企管系兼任助理教授魏賜聰表示，以稅務獎勵金預算作為稅務員績效的做法，基層沒有達標可能會被用考績修理，而想盡辦法向人民、向廠商課不該課的稅，有問題你去救濟，救濟是一條必死之路。官越大獎金領越多，魏賜聰呼籲所有立法委員，要秉持一貫的立場，曾提過刪除獎勵金的委員，不應因為執政或在野而改變初衷，這是違反對人民的誠信。

法盟呼籲預算為政府施政之根本，審查、議決預算案，是立法院監督政府施政的最佳途徑。各政黨立法委員要做人民的立法委員，千萬不要辜負人民所託，廢除稅務獎勵金，杜絕獎金引誘稅捐機關濫權違法課稅，讓台灣回歸人權法治正軌。