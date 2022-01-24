藝人余皓然和王中平結婚26年，生下一對高顏值兒女韓靖、韓菲，穩定幸福是圈內出名的模範夫妻；余皓然在工作之餘，也常透過社群分享日常生活點滴。余皓然今(24)日透露外出辦事時，一口氣跑了2家銀行，但期間卻一直被銀行行員行「注目禮」，不解的她回到家後被兒子提醒才發現，原來是「口罩印花」太醒目，害她尷尬到直呼：「好想哭！」附上的趣味畫面笑翻網友。

余皓然今(24)日分享社群貼文寫到，她稍早連去了2家銀行處理事情，出門時，隨手拿了朋友送的口罩就離開，並沒有多留意「口罩印花」，結果在銀行發現一直被行員投射以「注目禮」，直到她回家後被兒子看到了問：「妳不知道（口罩）上面有字嗎？」余皓然把口罩脫下來一看，才驚覺上面印了「操場」2字！

而搞笑的是，「操場」2字中的「操」字竟放得特別大，一眼望去會誤以為是在罵髒話，讓余皓然瞬間尷尬：「好想哭！」，崩潰表示自己「形象徹底毀滅」。網友大爆笑回覆：「我真的笑到飆淚」、「罵人了，女神」、「我看到妳先閃」、「還好不是搶劫2字」、「這口罩好酷」，連藝人GINO都來虧她：「人生突破了」。

余皓然和王中平的校花女兒韓菲出國念書，思女心切的夫妻倆應當很希望韓菲回家過寒假兼過年，但余皓然表示考量疫情與隔離問題，「我和老王決定讓女兒寒假不要回來了」，身為媽媽的她，只能一直要求女兒多傳照片給他們，「讓我們倆老能解解想女兒的心情」，感嘆：「這兩年太亂，大家都要好好照顧自己」，並希望明年疫情能夠舒緩一些，他們才能飛去看女兒。