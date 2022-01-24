九州強震損設備 東芝晶片廠暫停運作 21:002022/01/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東芝公司24日宣布，旗下專門生產汽車和工業機械用晶片的子公司Toshiba Electronic Devices＆Storage Corp，受到上周末九州強震的影響，將暫停大分（Oita）工廠的運作。東芝聲明指出，部分設備因地震損毀，該半導體公司還在分析地震對產能的衝擊，何時復工仍不得而知，周二可能會發布最新訊息。 圓剛搶數位商機 投入多項台灣教育數位化設備採購案 基隆現1.5萬噸底渣山 市府稱設備更新遭質疑疏失 #強震 #設備 #東芝 #九州 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼揪台達電 攻節能儲電 04:102022/01/22 財經要聞 改善中和8校視聽教室 江永昌爭取經費 04:102022/01/22 地方新聞 15檔半導體設備股 商機看旺 04:102022/01/21 證券．權證 對於學者批評國內住宅地震險 產險公會有話說 23:042022/01/21 財經 《國際產業》車用晶片更吃緊 周末強震東芝大分廠停工 16:312022/01/24 財經 福壽砸十億 啟動三年計畫 04:102022/01/22 證券．權證 台61線西濱快雲林段 區間測速1月31日恢復執法 04:102022/01/22 地方新聞 台電承諾補足保育規劃及輻射監測 核二廠除役初審通過 17:182022/01/24 生活 日九州外海暗夜規模6.6地震 數人受傷傳零星災情 11:552022/01/22 國際 《電腦設備》視訊需求暴增 圓剛參與教育數位化設備採購案 09:092022/01/21 財經 新北重啟區間測速 有效降低交通事故 18:492022/01/24 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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