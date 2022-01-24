日本東芝公司24日宣布，旗下專門生產汽車和工業機械用晶片的子公司Toshiba Electronic Devices＆Storage Corp，受到上周末九州強震的影響，將暫停大分（Oita）工廠的運作。東芝聲明指出，部分設備因地震損毀，該半導體公司還在分析地震對產能的衝擊，何時復工仍不得而知，周二可能會發布最新訊息。

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