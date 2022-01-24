以色列研究：60歲以上打第4劑 重症防護力比打3劑高3倍 20:542022/01/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列衛生部23日指出，60歲以上長者注射第4劑新冠疫苗，對重症的防護力，比只打3劑的同齡者高出3倍。此外60歲以上接種被稱作第2加強劑的第4劑，產生的免疫力比只打3劑的同齡者多出2倍。據以色列希巴醫療中心本月公布的初步研究，打第4劑產生的抗體雖高於第3劑，但可能擋不住高傳染力的Omicron。 催打第3劑疫苗 台南拚月底達3成 美：第3劑打mRNA 防Omicron最有效 #打第 #防護力 #同齡 #產生 #以色列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 以色列抗Omicron續供第4劑疫苗 估一週內確診降 19:502022/01/18 國際 台東焚化廠遭疑偷燒 環保局：暖爐啦 04:102022/01/22 地方新聞 疫情炸鍋 台灣人搶打第三劑 4大副作用要注意 10:322022/01/22 生活 以色列初步研究：打4劑疫苗 仍難防Omicron 04:102022/01/19 話題觀察 《金融》通膨全面來襲 實質資產具抵抗力 12:162022/01/18 財經 防Omicron 美CDC：第3劑選這款疫苗防護力高達90％ 10:542022/01/22 國際 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF 周五掛牌 04:102022/01/19 專題周報 頂級保養香緹卡推出急救面膜與安瓶 年節美肌不求人 14:262022/01/24 生活 以色列研究發現 逾60歲接種4劑疫苗防護力更強 05:002022/01/24 國際 疫苗第三劑10週後效力減半！醫憂：第四劑恐釀「免疫疲勞」 04:332022/01/22 健康 《國際社會》普打第4劑？疫苖先鋒以色列：無法預防Omicron突破感染 10:002022/01/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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