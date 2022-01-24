以色列衛生部23日指出，60歲以上長者注射第4劑新冠疫苗，對重症的防護力，比只打3劑的同齡者高出3倍。此外60歲以上接種被稱作第2加強劑的第4劑，產生的免疫力比只打3劑的同齡者多出2倍。據以色列希巴醫療中心本月公布的初步研究，打第4劑產生的抗體雖高於第3劑，但可能擋不住高傳染力的Omicron。