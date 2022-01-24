德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與16邦邦長24日集會商討防疫新對策，鑑於Omicron迅速擴散感染數激增，加重醫療量能負擔，預料德國領袖將同意對PCR檢測設限，醫護人員、年長者及其他高風險群為優先使用對象。德國疾病管制中心周一公布，過去一周每10萬居民新增840.3個確診者，衛生部長預期染疫數會在2月中達到高峰。