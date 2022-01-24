憂Omicron加重醫療負擔 德國PCR檢測擬設限 20:542022/01/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與16邦邦長24日集會商討防疫新對策，鑑於Omicron迅速擴散感染數激增，加重醫療量能負擔，預料德國領袖將同意對PCR檢測設限，醫護人員、年長者及其他高風險群為優先使用對象。德國疾病管制中心周一公布，過去一周每10萬居民新增840.3個確診者，衛生部長預期染疫數會在2月中達到高峰。 Omicron折損護理人力 富國急從窮國挖人補缺口 德國海軍司令稱「應該尊重普丁」 爭議言論被轟下台 #Omicron #德國 #PCR #檢測 #加重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應Omicron 漢神加強防疫為顧客打造安全的購物環境 10:512022/01/24 財經 世衛：Omicron有可能讓歐洲疫情劃下句點 11:412022/01/24 國際 冬奧場館周邊增設方艙實驗室 北京市朝陽區繼續擴容核酸檢測能力 19:122022/01/24 兩岸 Omicron加劇人力短缺 衝擊美國食品供應鏈 09:592022/01/24 財經 以色列研究發現 逾60歲接種4劑疫苗防護力更強 05:002022/01/24 國際 北京新規 買退燒止咳藥須驗核酸 04:102022/01/24 產業財經 Omicron南北延燒 沈富雄揭防疫4盲點：試圖「清零」是誤判敵情 11:552022/01/24 政治 本土大爆發 醫揭Omicron的4超級特質：應維持二級警戒 10:552022/01/24 生活 北京施壓立陶宛 德國外長：陸勒索分化歐洲 09:042022/01/24 國際 豪車熱銷扭頹勢 車商飽賺 04:102022/01/24 全球財經 富國廣召海外護理師抗Omicron 加劇窮國人力荒 10:572022/01/24 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。