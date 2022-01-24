在109年領先公股行庫首次通過台灣智慧財產管理制度(TIPS)A級實地審查之後，合庫銀行在24日宣布，已在110年再次通過驗證，同時亦在24日獲經濟部頒發「台灣智慧財產管理規範驗證通過證書」，是國內第一家通過TIPS A級再驗證的公股銀行，由此也顯示合庫對智慧財產管理的積極投入及成效展現。

TIPS為經濟部工業局委由資策會科技法律研究所自民國97年起執行「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」的重點，藉由TIPS的建立與推動，實現「全面普及我國廠商、財團法人、研究機構智慧財產管理制度」的願景，是推動TIPS的重要目標，並以此建立公平、公正的驗證機制，更有助於企業取得具備智慧財產管理能力的證明，包括金管會正式啟動「公司治理3.0－永續發展藍圖」，其中也高度重視銀行業建置「智慧財產管理」制度。

對此，合庫銀行指出，已依循合庫金控訂定的「智慧財產管理計畫」，建立符合智慧財產政策與目標的管理制度並據以實施，維持有效適當的制度運作，確保以「計畫、執行、檢查與行動」的管理循環，完備智慧財產管理，進而結合營運發展策略，強化競爭優勢；且透過訂定智慧財產管理政策及執行智慧財產管理目標，合庫銀行亦鼓勵員工研發創新，並舉辦智慧財產管理制度認知教育及培訓課程，持續落實公司智慧財產管理。