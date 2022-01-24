香港文匯網報導，上海市市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今天(24日)19時發布訊息，根據大陸國務院聯防聯控機制部署，上海於今天20時起，啟動在滬18歲及以上台胞新冠病毒疫苗加強免疫接種。同時，在2021年第四季開通針對本市3至11歲人群免費接種疫苗的基礎上，正式對同年齡段的小台胞也開放第一針免費接種，接種都將在明天(25日)開始。

上海於2021年4月19日正式啟動在滬台胞新冠疫苗免費接種（18歲以上），至第四季，絕大多數完成兩針的台胞都到了可以接種加強針的時候。2022年剛開始，諮詢相關情況的台胞越來越多。

報導稱，有部分台胞已經通過所在企業集體預約，但是需要到指定地點接種，有些人還要前往企業總部所在的昆山等地，非常不方便。而12至17歲的小台胞是去年9月開始免費接種第一針，尚未達到加強針時間。

上海市疫情防控辦表示，原則上，在滬18歲及以上台胞加強免疫接種需接種一劑次與之前相同的疫苗。3至11歲小台胞將採用國藥或科興的兩針劑疫苗，劑次與劑量同成人一樣。自今天(24日)晚間20時起，願意接種的台胞均可以登陸「健康雲」平台預約，3至11歲台胞登記時另須同時提供家長或監護人的相關訊息（包括姓名、證件號碼及聯繫方式等）。

上述人群根據預約訊息，攜帶台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證前往預約登記點，現場出示「接種條碼」，並在自願簽署《知情同意書》後，按照工作人員指引進行接種。嚴格落實留觀區觀察30分鐘，無異常後方可離開。70歲及以上人群接種時，需由家屬或志願者陪同。3-11歲台胞還需攜帶預防接種證（如有），並由家長或監護人陪同，家長或監護人無法陪同接種的，可委託其他人員陪同接種，並簽署《委託書》和《知情同意書》。