吳姍儒喜餅曝光。（容易文創提供）

吳姍儒（Sandy）即將於1月29日結婚，選定的中式喜餅24日曝光，由台中名舖「喜豐香1985」雀屏中選！Sandy笑說：「和品牌的美麗緣份，來自於我在它們店中拍網美照！」當時一行人無意間經過，覺得老宅改造的本店很美，遂入門吃餅喝茶，環境優美，拍起美照，沒想到被店家看到，私訊感謝Sandy，串起了這個緣分！

吳姍儒特別喜歡為她量身打造的「心有所屬-雙層綜合禮盒」，是兩層抽屜式的中式喜餅禮盒，外面巧思用紅線綁在一起，既復古又創新。Sandy說她手繪喜帖的卡通圖上，也畫有紅線，相當湊巧。有趣的是，原本吳姍儒的喜帖上是沒有紅線的，當她看完柯震東主演的破億電影《月老》後深受感動，馬上請為其設計喜帖的插畫家許彤為喜帖加上紅線，後發現與中式喜餅不謀而合！

Sandy表示自己喜帖的終極目標就是不要讓親友丟掉，所以特意精心設計、不放小倆口照片，她特別邀請金曲歌后魏如萱專輯封套設計師Ico及插畫家許彤共同設計，帶點日本浪漫風，清新可愛！

此外，中式喜餅的口味皆由新娘吳姍儒一手挑選，「品牌對我很好，不僅大力贊助我，更讓我選自己喜歡的口味！」打開抽屜式禮盒，下層是傳統式的大餅，讓人發思古之幽情，上層則擺放精巧小餅，Sandy表示自己很愛吃綠豆沙和鹹蛋黃，所以也都悉數挑選進來，「我選有甜有鹹，而且不會太甜喔！很健康！」她還盛讚咖哩豬肉口味也是一絕！此外，蛋黃滷肉、金桔豆沙、鳳梨酥也全入選，特別值得一提的是，它的品項命名彷彿是神奇的通關密碼，尤其，「此物最相思」原來是紅豆麻糬肉鬆，也讓Sandy二話不說就立馬欽點！主角大餅則選擇「擄獲我的心」，讓人吃在嘴裡也莞爾一笑！