連日來陰雨綿綿，室內溼度也跟著上升，有民眾反映，客廳24小時都開著除濕，一天倒了三次水，但濕度還是降不下來，詢問是不是要再多買一台除濕機回家？結果有內行人透露，其實多數人都用錯了，開除濕機前只要多2個動作，不僅室內濕度秒降，而且還更省電，不用開一整天。

有網友近日在《mobile01》論壇表示，家裡有一台6公升的除濕機，大部分都放在客廳24小時開著，像現在這種冬季陰雨的天氣，大約一天要倒三次水，前陣子買了濕度計回家，這才發現即使開了除濕機，室內濕度依然很高。

原PO指出，客廳的濕度大約70%，房間的濕度甚至高達85%，下雨天的時候，地板還會有返潮現象，他覺得只有一台除濕機好像不夠，由於室內濕度一直降不下來，因此在考慮是否要再多買一台除濕機回家？

貼文一出引起熱議，有內行人建議，除濕前應先把窗戶關上，避免內外冷熱空氣交流，減少室外的潮濕水氣流向室內，而且要把櫃子的門都打開來一起除濕。

還有網友透露，最好先開暖氣讓室內溫度提高，因為室溫低時效果會打折，如果室內有暖爐之類的可以先打開拉高室溫，再開啟除濕機，除濕效果就會改善，同時效率也會提高，不用開一整天，還能省電；此外，也有人提醒，若家中空間很大，10公升以下的機種恐怕無法發揮太大功效，應依照坪數選擇適合的公升數才能有效除濕。