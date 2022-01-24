天母商圈百貨元祖大葉高島屋百貨，歷經多年爭取停車場局部變更案有譜，去年起即逆勢啟動三年改造計畫，為營運樓層更集中，去年11月起率先斥資改裝地下一樓的中央水族廣場趕在農曆年前新登場，預計今年第三季左右計引進超過10家大型餐飲，全年業績有望衝出38億元、年增5％。

大葉高島屋百貨新任董事長葉季展，出身大葉開發，自去年上任以來即與團隊積極規劃讓28年歷史的高島屋百貨舊建築擴大營業規模，除了地下一樓拆掉螺旋手扶梯，重改裝保有不少天母人兒時記憶的水族館，更進一步重新命名為「中央水族廣場」搭配裝置藝術，引進法式燕窩甜品LHK設置戶外咖啡館，打造法式廣場重啟天母人打卡風潮，重改裝後，地下一樓營業面積大幅增加三成，亦成為挹注今年業績成長新動能之一。

自去年11月起即逆勢推出三年改造計畫，除了硬體改造，以引進每一樓層一餐廳、一主題物販來加長留客時間，包括去年12月引進「SUPER GOLF」、泰國香氛「BATH&BLOOM」、平價牛排皇廚一品、深夜食堂藏王極上鍋物等，挹注去年2021年業績較前一年持平，今年2022年3月登場還有麻古茶坊、壽司郎等，此外，大葉高島屋百貨開櫃元老，預計2月底合約到期收攤，預計引進新餐廳，預期引進餐廳約十家，可望挹注全年業績上看38億元、年成長5％。