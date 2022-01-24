大陸1名富二代苦追空姐小芳（化名），2人交往後他發現小芳經常忘記回訊息，為了提醒回訊也讓女友開心，他每隔幾分鐘就轉帳520元（我愛你）、5200元人民幣給女友，不過2人最後僅交往4個月，他就為對方花了200萬人民幣（約887萬元台幣），事後得知小芳其實一直與多名男子偷吃，憤而提告拿回錢。

據陸媒《021視頻》報導，該名富二代在與小芳交往期間幾乎滿足小芳所有物慾，交往第1個月就送她價值68萬元人民幣（約302萬元台幣）的轎車，當然項鍊、戒指也都不在話下，但他發現小芳經常對他的訊息已讀不回，因為已經為愛深陷、無法自拔，他只要發現小芳不回訊息，就會每隔幾分鐘轉帳520元人民幣或5200元人民幣，意即諧音「我愛你」向小芳示愛。

該富二代用不斷匯款方式，就是要讓小芳肯回訊息，有時1天可以付出上萬元人民幣，但2人最終還是僅交往4個月分手，他一度為挽回小芳，自願簽下贈與書證明所有贈與都是心甘情願，後來還提告每月給2萬元人民幣（約8.9萬元台幣）給對方，2人後來再交往1個禮拜仍分手。

該富二代事後調查小芳，才崩潰得知對方根本同時劈腿多名男子，他才終於清醒，發現已為對方花了200萬人民幣（約887萬元台幣），決定提告求償100萬；當地上海金山法院審酌小芳雖有自願送禮承諾書，但男方過多的金錢支出實屬不合理，小芳最後同意償還部分首飾及車價。