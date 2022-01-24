蔡英文總統在蔣經國圖書館開幕式上尊蔣，引發政壇議論。國民黨青年團前總團長呂謦煒引蔣經國總統的遺囑指出，蔣經國路線是「三民主義統一中國」，是「堅守反共復國決策」、「推行民主憲政建設」與「加速光復大陸」，才不是只敢談「中華民國台灣」的自卑，心裡想搞台獨的蔡英文，怎可能只因為一篇致詞就成了蔣經國的傳人？「省省吧！」

蔡英文總統（右四）22日出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」開幕典禮。（圖/總統府提供）

呂謦煒指出，要論述什麼是「蔣經國路線」，就不能不關注他的遺囑，因為這才是蔣經國希望後代敬謹遵行的路線。而遺囑上，沒有一句「保台」。呂謦煒強調，蔣經國在遺囑上念茲在茲的是「三民主義統一中國」，是「堅守反共復國決策」、「推行民主憲政建設」與「加速光復大陸」。

呂謦煒指出，蔣經國路線，不是消極的保台，而是在建設台灣的同時，不失去對大陸的關懷，甚至基於對自身制度的自信，打算輻射臺灣的影響力到大陸。蔣經國路線，不是偷偷摸摸搞台獨，而是大大方方認為中國的正統在我，立足臺灣而胸懷大陸，不會偷偷摸摸的以「中華民國台灣」的說法，不敢面對自己的國號，也不會想抹去所有跟秋海棠葉的中國大陸相關的任何遺跡，不敢面對自己的憲法與歷史。蔣經國路線，不是在臺灣已經民主化的情況下倒行逆施頒布國安五法、用促轉會或黨產會等機關追殺異己、邁向極權，而是順著歷史潮流開放民主政治、開放大陸探親、開放反對黨存在的空間。

前總統 蔣經國先生遺囑。(圖/翻攝自 呂謦煒臉書)

呂謦煒質疑，心裡想要台獨，卻只敢說「中華民國台灣」；不敢面對英文國號中「China」，而將「Repubilc of China」英文國號縮小到護照一隅；口口聲聲自由民主，卻連民眾在網路上發表意見都要用社維法提告。像這樣的蔡英文，只因為在蔣經國圖書館開幕上致詞「尊蔣」，就成了蔣經國的傳人、就走了蔣經國的路線？省省吧！

呂謦煒認為，消極自卑的蔡英文，怎麼扛得起蔣經國這個積極大氣的神主牌？呂謦煒另指，蔡英文政府下的促轉會，不是還高呼「經國七海園區」是威權遺緒，要求改名嗎？這樣的蔡英文又哪是真心誠意尊重蔣經國？