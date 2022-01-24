後疫情時代，人們對於居住品質更加要求，除了應具備基本生活機能外，更嚮往景觀條件佳、棟距視野遼闊，以及與大自然為伍的居家氛圍。享譽盛名的麗寶集團，數十年來陪伴著台灣走過經濟成長的道路，是老顧客口中的優質良心企業，「從土地，成為建築，再變成家」打造出一棟又一棟的精典好宅，這次於淡水紅樹林燙金雙捷地段，推出指標型建案「好風光II」，同時擁有山河海景，打造精品級紅樹林自然生態度假宅，自2021年9月底開案以來，來電詢問的情況踴躍，獲得極大回響。

【麗源建設求新求變打造「好風光II」 擁山河景觀符合客戶需求】

麗源建設為麗寶集團旗下子公司，創立以來堅持求新求變，認真聆聽每一位客戶的需求，並轉化到實體的建築上，這次在台北國際富人灣、紅樹林精華地段，推出「好風光II」，便是以大自然為本質，打造生態景觀度假宅。

「好風光II」鄰近淡北大道，距離紅樹林捷運站僅4分鐘車程，距離輕軌捷運竿蓁林站僅需步行6分鐘，交通十分便捷。並可眺望淡水河，坐擁自然生態環繞與山河海景，而以雙北享有河岸景觀的建案來說，房價須在5字頭以上，相較之下「好風光II」在價格上顯得更加親民，成為置產換屋首選。

豪宅御用大師李兆嘉建築師負責「好風光II」建築規劃。(圖/業者提供)

【三位建築大師聯手 「好風光II」兼具顏值與內涵】

「好風光II」除了本身麗源建設與甲級營造廠笙泰營造實力堅強外，更特別聘請打造海納川、一森原的雙建築名師—郭旭原、李兆嘉兩位建築師強強聯手，以豪宅級規格來規劃「好風光II」，由李兆嘉建築師負責建築規劃，郭旭原建築師則負責公設與景觀的設計，使「好風光II」同時具備高顏值與豐富內涵。

全案棟距都有約20米以上，創造出約1000坪的舒適開放空間，並在周圍區域規劃園藝景觀、水保樓梯、後花園，以及原始森林區意象，綠化相當完善，即使居住在低樓層也能享有自然景觀。

而室內格局部分，共有2房與3房兩種房型，尤其3房均為三面採光、加上全室柱內外移，使得室內空間更加寬敞，符合民眾的居家需求。

好風光II內部公設豐富，並讓住戶感受飯店式的服務。(圖/業者提供)

「好風光II」以度假宅的規格與全齡思維進行規劃，因此設計許多超前部屬的小細節，例如在每一個停車位預留充電樁的系統與管線槽，讓電動車充電更方便。室內標配也選用長庚活水系統、YKK頂規氣密窗、6+6 Low-E玻璃，而為了符合國家對居家的降噪規範，也採用隔音墊。由貼心的內部配備可以看出該案已為居住趨勢而提早做規劃，使得未來保值性更高。

麗寶集團近期榮獲金獅獎與誠信建商獎殊榮，服務品質備受肯定。(圖/業者提供)

【麗寶集團-麗源建設品質保證 屢屢獲獎深受業界肯定】

麗寶集團以營造、建築起家，創業至今長達四十年，事業版圖有工程營造、建築開發、資產管理、連鎖飯店、休閒渡假區、百貨商場以及其他領域，多年來始終秉持著「誠信的態度、穩健的經營、精良的品質、熱誠的服務」。近期麗源建設更榮獲誠信建商獎與金獅獎殊榮，顯現的努力大家看得見，未來也將以人為本，把消費者放在第一位，持續推出更優異的產品。