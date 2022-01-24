金樹慈善基金會與台北捐血中心合作1月26日將舉辦「您捐血，我捐助」活動。（主辦單位提供）

金樹慈善基金會與台北捐血中心合作今年1月8日在新北市中和區舉辦「您捐血，我捐助」活動獲得好評，適逢農曆春節將至，主辦單位再度加碼於1月26日舉辦捐血活動，只要捐血就可獲得速食套餐、限量300份，捐血500c.c，還可獲得華納威秀電影票等精美好禮。

金樹慈善基金會與台北捐血中心、臺北醫學大學附設醫院將於1月26日上午9時30分至下午4時30分，在北市北醫第三醫療大樓、吳興商圈入口舉辦「您捐血，我捐助」活動，鼓勵民眾一起挽袖捐熱血。

主辦單位表示，捐血者可獲得豐富禮品，捐血500c.c，還可獲得華納威秀電影票等精美好禮。

金樹基金會董事長張福源表示，捐血利人利己，基金會長期秉持「您捐血，我捐助」的理念，鼓勵民眾捐血之外，更透過實際行動幫助弱勢、公益團體，只要民眾挽袖捐出熱血，就捐款給臺北醫學大學附設醫院顱顏中心，幫助弱勢顱顏重建及唇顎裂手術治療費。