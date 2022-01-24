男星徐志賢是台泰混血兒，擁有深邃五官、俊俏外型，因演出陸劇《外星少女柴小七》走紅，以霸道總裁的形象深植人心，由於疫情，去年他回到泰國發展，人氣再度攀升，也被起底儘管擁有偶像外型，他卻早早結婚生子，還在女兒兩個月大時選擇剃髮出家。

徐志賢的爸爸是台灣人、媽媽則是泰國華僑，擁有不輸偶像的帥氣外貌，2011年參加泰國選秀節目《KPN Award》奪冠出道，隨後加入南韓男團VICTOR，還曾和穆熙妍、輝燦主持大陸時尚節目《花顏的秘密》，更演出多部戲劇，被譽為是全方位藝人。

然而徐志賢其實早在2016年就已經和泰國知名演員Sumonthip Leungutai結婚，並生下寶貝女兒Paopao，一家人幸福甜蜜，時常在社群平台曬出閃照，然而徐志賢卻在女兒出生兩個月後就剃髮出家，當時外界瘋猜他是不滿婚姻才出家逃避，但事後也他也解釋只是想出家為父母祈福。

重新回到演藝圈後，徐志賢將事業重心放在大陸，先前還參加節目《追光者》的錄製，去年接拍《末日之火》飾演花花公子的角色，高顏值再度風靡一票少女，如今他事業家庭兩得意，不僅常在社群平台分享工作日常，也會時不時曬出寶貝女兒。