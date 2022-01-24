桃警今晚起加強執法，鎖定酒駕、闖紅燈和超速。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

秋後入冬11月至次年3月，適逢補冬時節及春節等民俗節慶，是酒駕肇事死亡案件高峰期，桃園市政府警察局加強執行取締酒駕工作，今晚10點起啟動春節期間加強執法，鎖定「酒後駕車、闖紅燈及嚴重超速」等3項重大交通違規，呼籲用路人謹守法規，應善用計程車、代駕服務等安全、迅速方式返家，酒駕零容忍，大家才能平安過好年。

警方為期15天的「111年加強重要節日安全維護工作」今天晚上10時起啟動，一路到2月7日24時止，鎖定酒後駕車、闖紅燈（不含紅燈右轉）及嚴重超速（超速60公里以上）等三項重大交通違規加強執法強度，以維護民眾春節期間交通安全。

交大指出，桃園雖有疫情傳出，在昨日全國同步取締酒駕勤務24小時內，仍取締酒後駕車24件，超過酒測值0.25mg／l違反刑法「公共危險罪」計20件，占83.3％；於桃園、蘆竹各發生1件酒駕A2交通事故，及大園、八德各發生1件A3酒駕肇事。

因應疫情嚴峻，警方執法時會全程戴口罩，與駕駛人保持一定距離，如需進行酒測，會提供全新吹嘴，利用特殊設計防止氣體反吸，以維護受測者安全。

交大指出，今年春節連續假期為1月29日至2月6日，共為期9天，預計返鄉人、車潮將集中於1月29、30日(除夕前2日)，將加強高鐵桃園站周邊、桃園、中壢火車站及聯絡外縣市之交通幹道、各交流道周邊道路交通疏導工作，以利民眾順利、平安返家團圓。

因桃園市大溪、復興區向來係春節旅遊熱點，警方提醒，今年國道高乘載時間為2月3、4日13至18時，國道3號高原、龍潭及大溪交流道將實施北上入口匝道高乘載管制，屆時離開大溪地區之北返車潮可能受高乘載管制影響，需要花更多時間才能進入高速公路，民眾出遊前可利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，避開易壅塞路、時段，以減少等候時間，各分局亦將利用新聞媒體、臉書社群、機關網頁等途徑加強春節期間路況即時報導，並利用警廣適時說明轄內各項交通管制疏導作為，適時指導用路人使用替代道路或改道。

另外提醒用路朋友，2月1至3日國道1號平鎮系統交流道南下匝道每日0至12時封閉，警方建議用路人提前規劃行程並使用替代道路，大溪往觀音方向可直行台66線快速道路後沿台61線或行駛台1線南下，往大溪方向則請改道行駛國道3號大溪交流道或沿台3線南下行駛，避免陷於排隊車陣中。

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