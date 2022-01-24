近年來酒駕致死的憾事頻傳，立法院24日在臨時會三讀通過「酒駕三法」。中廣董事長趙少康指出，酒駕者往往心存僥倖，肇事者幾乎都是累犯，根本罰不怕，加重罰則的遏止效果有限，要修訂「酒駕沒入車輛」相關條文才能防止再犯；同時，他也認為，這次的修法力度不夠，應該將酒駕行為視為重大犯罪，並設定最低刑度。

趙少康24日在臉書上發文表示，立法院今天三讀通過加重酒駕罰責，增訂酒駕肇事最高得併科罰金300萬、提高未肇事者刑期至三年並得併科罰金、酒駕累犯可公布姓名、照片和違法事實等條文，「我支持酒駕從重量刑，但這次修法力度顯然還是不夠，應該將酒駕行為視為重大犯罪，即使未肇事，也要訂出最低刑度」。

趙少康指出，酒駕者往往心存僥倖，認為刑罰再高只要不被抓到就好，所以加重罰則的遏止效果有限，只要沒有肇事，法官大多不會處以最高刑期，通常只判幾個月甚至易科罰金了事。即使未來可以公布酒駕者的姓名和照片，民眾也不會天天去看這些酒駕者長什麼樣子，當事人可能也不太在乎。所以雖然罰則加重了，但跟蘇貞昌之前說的「酒駕致死等同殺人」的強度還是差很多。

趙少康認為，比起加重刑罰，如何從根本杜絕酒駕才是重點，觀察幾起引發社會關注的酒駕重大事件，肇事者幾乎都是累犯，根本罰不怕，所以要肯定民進黨同意納入戰鬥藍立委江啟臣提出的「酒駕沒入車輛」條文，增訂「酒駕致人重傷或死亡依行政法沒入車輛」規定。

趙少康也說，每一次發生酒駕肇事事件，都是至少兩個家庭的悲劇，「駕駛一杯酒，兩個家庭哭」，酒駕是全民公敵，修法是全民共識，支持酒駕重罰重刑，同時拒絕累犯，希望有一天，酒駕在台灣可以成為歷史名詞，保障人人都有上路免於恐懼的環境。