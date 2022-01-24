「愛心發票兌換春聯」活動，福虎年開春在即做公益換春聯的活動，發揮愛心寒冬送暖捐發票。（吳玉山提供）

國際聯青社台灣總會北區委員會總監馬榮華、台北社社長吳同恩、台北中正社 社長吳玉山（主辦社）、台北城中社社長錡寶秀、台北中央社社長劉敏輝、基隆社社長林美珍、台北大橋社社長王子芊、台北聯合社社長駱文櫻、台北蘭菁社社長藍昇熙、桃園社社長謝惠萍、國際扶輪3522地區台北市同慶扶輪社 社長許淑齡、新北市蘆洲區忠義里杜芝蓮里長、喜憨兒板橋門市張月雲店長聯合舉辦「愛心發票兌換春聯」活動，福虎年開春在即做公益換春聯的活動，發揮愛心寒冬送暖捐發票。

由國際聯青社一群熱心公益的社友發起，在迎接新的一年來到，民眾只要持手中去年11月12月、及今年1月份的發票到「蘆洲忠義廟」就可兌換書法名師所寫的春聯，讓民眾提前感受到濃郁的過年歡樂氣氛。

台北中正國際聯青社社長吳玉山表示 ： 今年適逢國際聯青百周年，將在台灣舉辦慶祝大會，讓全世界看到我們把聯青的精神傳承下去，聯青百年，小小發票我們把它變成大大愛心，民眾非常踴躍索取春聯，共同捐發票做公益。

迎春揮毫「愛心發票兌換春聯」活動現場喜氣洋洋迎接春節，有數位書法老師現場揮毫，並有薩克斯風表演，為活動增加熱鬧氣氛。

除此之外，吳玉山更邀請喜憨兒烘焙門市進駐賣餅乾，讓民眾可以和喜憨兒寶寶互動，發揮愛心購買他們手工餅乾，喜憨兒寶寶有一份收入，民眾持餅乾發票，亦可當場兌換 風格不同吉祥話的春聯，此有意義的又有愛心的活動，國際聯靑社台灣總會北區委員會總監馬榮華呼籲大家多多發揮愛心共襄盛舉。

配合中央流行疫情指揮中心規範，確實執行各項防疫措施，參加活動的民眾，全程佩戴口罩。現場所募集到的發票也將全數捐給喜憨兒團體。讓愛循環，新春如意好運到。