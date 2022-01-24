Mio致贈桃園市政府警察局龜山分局行車記錄器。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

Mio致贈桃園市政府警察局龜山分局行車記錄器。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

有鑑於警察勤務繁忙，除了日常查察、巡邏、臨檢、守望與值班外，還有犯罪偵查等，加上執勤期間每每遇到千奇百怪治安狀況，需要即時影音記錄與應變，神達投資控股股份有限公司子公司神達數位旗下行車記錄器領導品牌Mio，落實關懷社區與地方回饋，在即將到來的春節連假前夕，與總部所在的桃園市政府警察局龜山分局聯繫，捐贈Mio高科技雙鏡頭行車記錄器，協助警方在繁重的重要節日安全維護工作中更有力，並向第一線警察為了大家能安居樂業所做的辛勞表達支持與感謝。

神達數位總經理張樂羣24日率領同仁前往桃園市政府警察局龜山分局捐贈，分局長蔡啟仁代表授贈。捐贈包含Mio最先進的汽車用高階雙鏡頭行車記錄器以及機車用行車記錄器，此次捐贈的行車記錄器將分別配置在龜山分局所屬隊、分隊及派出所之警用汽機車供公務車執勤時使用。

神達數位Mio張樂羣總經理表示：「道路的日常就是層出不窮的狀況，科技不斷的日新月異，我們也不斷地與時俱進提供最新科技及體貼入微的設計，協助改善開車安全問題，因此Mio能再度以高品質行車記錄器穩站2021年台灣市佔率第一，我們也一直在尋找適當機會可以貢獻我們的專業，又可以回饋給社會，於是我們從捐贈到總部所在地的警分局開始，期望這份心意可以拋磚引玉，為社會帶來良善正向的循環。」

神達投控總經理暨神達數位董事長何繼武表示：「作為重視ESG永續發展企業，神達投控以實現智能、互聯與環境永續發展為目標，追求企業成長同時，也以自身科技與能力持續投入社會公益活動，新的一年開始，在社會公益上我們有許多期許，捐贈行車記錄器是個開始，我們將持續累積無數個行動力，將企業的正向影響力持續擴散出去。」

龜山分局長蔡啟仁表示感謝企業主動捐贈公司產品行車記錄器提供第一線執勤員警在維護治安、交通的工作上，處理突發狀況案件釐清等電子記錄有莫大助力。

目前春節重要節日安全維護工作，自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，龜山分局將會加強防竊(搶)、防詐騙宣導、取締賭博犯罪、維護金融機構安全、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品及打擊詐欺工作，也會進行高密度的酒駕執法取締，將協助民眾舉家外出等安全維護工作列為重點。