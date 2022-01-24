為提升臺64線之行車安全，於臺64線東向(往新店方向)25.2k至28.2k、西向(往板橋方向)28.2k至26.6k，恢復區間測速系統，預計於今（24日）起恢復測速執法。（中和警分局提供）

為提升臺64線之行車安全，於臺64線東向(往新店方向)25.2k至28.2k、西向(往板橋方向)28.2k至26.6k，恢復區間測速系統，預計於今（24日）起恢復測速執法。（中和警分局提供）

為提升臺64線之行車安全，營造安全的用路環境，於臺64線東向(往新店方向)25.2k至28.2k、西向(往板橋方向)28.2k至26.6k，恢復區間測速系統，預計於今（24日）起恢復測速執法。

相較於過去傳統固定式測速照相，係單一定點測速取締，用路人僅在測速器前減速，即可避免因超速遭受照相取締；區間測速則是可將速度控制範圍由點擴展至線之測速取締，當車輛通過區間測速起點及終點時，系統將辨識車牌及記錄通過時間，計算該車輛在測速路段距離的平均速率，倘若平均速率大於速限即代表超速。

新北市臺64線中和段108、109年實施區間測速執法期間違規下降9成、事故最多減少近5成，防制成效良好。然去（110）年初因區間設備遭質疑資訊安全疑慮而全面暫停使用，致區間路段事故有增加趨勢。為防制事故發生，於各方共同努力下通過交通部公布區間設備資安檢測要求，符合相關資安規範，預計於111年1月24日起恢復測速執法。

中和警分局呼籲，區間測速不以執法為目的，減少事故發生才是重點，駕駛人行經區間路段請穩速行駛，不需刻意計算通行時間，即使不小心超速，後續適度調節車速即可避免受罰，違規少、事故少，共同維護交通安全。