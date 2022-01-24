台中市龍井區「鯉魚山公園」24日起開放，市長盧秀燕說是給居民的新年禮物。(林欣儀攝)

為活化現有閒置空間，台中市政府利用龍井區竹坑南寮登山步道旁的國有土地，斥資1100萬元，打造面積約2500平方公尺的「鯉魚山公園」，24日起開放，市長盧秀燕表示，這座公園是送給在地鄉親的新年禮物，盼居民能共同愛護。

「鯉魚山公園」總經費1100萬，其中750萬元由台電公司挹注，另350萬由龍井區公所自籌，盧秀燕說，市府推動美樂地計畫，整建老舊公園並開闢新公園，其中的鯉魚山公園土地原本為國有閒置地，難走、危險也無設施，經市府向國有財產署爭取使用，未來將由市府代管。

民政局長吳世瑋表示，市府積極推動龍井區各項建設，藉以打造完善休憩空間，像是有百年歷史的麗水漁港周邊景觀改善工程，以希臘地中海風格打造浪漫的建築外觀；鯉魚山公園則規畫海洋主題的兒童遊戲區，另有老少咸宜的健行休憩場所，盼帶動地方發展。

龍井區長戴燕如說，衛福部去年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，規定兒童遊戲場的材料、設計、製造、安裝、檢查及維護都要符合法規和國家標準，鯉魚山公園原本預計3、4月才會完成檢驗，感謝市府協助提前在去年12月檢驗完成，才能在年前順利啟用。