台灣原創動畫電影「妖果小學」上映，蔡英文總統今晚邀請大家，一起走進電影院，「支持台灣的動畫電影，也讓台灣的故事陪伴我們的孩子長大」。並提醒看電影時務必全程配戴口罩、維持社交距離，遵守相關防疫指引。

蔡英文今晚在臉書詢問網友「還記得說故事的水果奶奶嗎？」她推薦，最近，台灣原創的動畫電影「妖果小學」上映了，電影的主角就是曾經陪伴大家長大的水果奶奶。

她說，延續兒童節目「水果冰淇淋」說故事的初衷，「妖果小學」除了以水果奶奶為主角，更結合許多台灣本土妖怪故事，包括阿美族傳說中的阿里嘎蓋巨人、傳授布農族耕作技術的地底人伊庫倫、還有魯凱族的神祕隱者艾里里安 等等。

蔡英文表示，這不僅僅是台灣的國產動畫，也是屬於台灣自己的故事，讓聽故事的孩子，可以更親近台灣的文化。「我要邀請大家，一起走進電影院，支持台灣的動畫電影，也讓台灣的故事陪伴我們的孩子長大」。

因應本土疫情，她也提醒，文化部已訂定電影院防疫規定，大家看電影務必全程配戴口罩、維持社交距離，遵守相關防疫指引。電影從業人員也應完整接種疫苗，做好健康狀況的監測。