藝人納豆（林郁智）24日爆出因出血性中風，緊急送醫開刀，可經紀人否認傳聞，表示納豆只是身體不舒服，但現傳出有民眾在加護病房外聽到疑似納豆家屬的對話。

據《三立新聞網》報導，有民眾在醫院巧遇納豆住院，手術室門口的電視顯示「手術狀態一覽表」中，有名病患「林**」疑似就是納豆，目前已結束手術回到恢復室。民眾指出，聽到疑似納豆的親友提到「食尚玩家」、「檢查」等詞，還聽見醫師透露病患在加護病房，手術過程順利、狀態良好，而家屬也說「還好明天有事先請假」，指幸好有先幫納豆向節目製作組告知需要請假。

民眾還表示從家屬的對話中得知，等到納豆病情穩定「醒過來」後，他們會在再統一對外說明。而納豆經紀人被問到是否有此事？他僅回應「剛有跟豆媽通上電話，她說納豆現在沒事」，感謝大家關心。

納豆和安心亞、阿Ken一起主持的《同學來了》原定24日下午1時錄影，中午左右接獲納豆經紀人通知，表示納豆身體不適就醫、無法錄影要請假，製作單位與電視台商量後決定停棚，預計二月中才會再開工錄影。由於經紀人恩恩回應媒體時始終避談病情、態度極其低調，反而引起外界更多揣測，恩恩表示「因為疫情關係，只能一名家屬陪同。我跟家人都保持聯繫！目前得知人在休息中，請大家讓豆哥好好休息！」至於納豆是否有意識，她則沒有正面回應，僅繼續表示「謝謝關心，請讓他跟家人好好休息」。