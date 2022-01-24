天龍大媽超商列印多按7張 拒付嗆店員：你們宜蘭才這樣

1名原本住台北市的天龍國婦人日前搬到宜蘭，近日到超商列印文件時，疑似操作錯誤多印了7份，還怒稱是機器問題，不願付7份的錢，甚至當場嗆店員「台北都不會這樣，是你們宜蘭才會這樣嗎？」店員最後只好無奈向婦人道歉，並要婦人打電話至客服投訴，婦人離譜行徑全被拍下曝光。

該店員在「爆料公社」發文表示，日前1名女顧客到超商自行操作機台列印文件，但疑似操錯誤，將原本只要印1份再多印7份，還稱是機台壞掉、拒絕付7份的錢，原PO當下要女客人打客服電話，女客人竟暴怒回嗆「我從台北搬過來住，台北都不會這樣，是你們宜蘭才會這樣嗎？」當場開地圖砲。

婦人搬到宜蘭近日到超商列印文件時，疑似操作錯誤多印了7份，還稱是機器問題不願錢，甚至當場嗆店員「台北都不會這樣，是你們宜蘭才會這樣嗎？」（翻攝自臉書「爆料公社」）

該店員PO出的影片中，可見該女顧客站在櫃台前怒嗆「是你們機器有問題，你不要假設好像是我的問題」並罵原PO態度有問題，原PO最後無奈道歉「我在跟您說1次不好意思、非常抱歉對不起，麻煩你打公司的電話」，女顧客最後仍氣憤地說「我會打」才離開。

其他網友則留言「傻眼！自己誤按錯了吧，怎麼可能會自己印7張」、「簡單說就是不會生牽拖厝」、「不會印找店員幫忙就好，自己印壞就認賠啊，為了幾塊錢在那盧，不覺得丟臉嗎」、「台灣最美的永遠不是人，到超商上過班你就會知道」、「我也住『台北』，沒感覺台北超商跟其他縣市不一樣」。