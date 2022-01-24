受到Omicron新變異株的攪局，讓原本寄望今夏能夠從疫情造成的鉅額損失中復甦的郵輪業者，再度面臨新的變數。

旅行社與業界人士指出，從4月開始到10月為止的旺季，遊客預訂搭乘郵輪的情況還算強勁，不過與去年底相比已有減緩情況。由於Omicron在美迅速蔓延，部分郵輪業者已經取消或延後航程。

雖然郵輪公司仍對前景抱持樂觀，但從最新疫情發展對於企圖擺脫近兩年疫情陰影、努力要從鉅額債務與龐大虧損走出的這些業者卻相當不利。

皇家加勒比集團與挪威郵輪控股公司都在本月相繼宣布暫停前往到加勒比海等受歡迎地點的航程，有些航程取消時間甚至拉長到4月。

業界人士指出，自從今年開始，郵輪就被拒絕停靠在波多黎各、庫拉索、博奈爾與阿魯巴等小島目的地。此外還有部分業者乾脆取消在南非與南美等短程航線，表示一些國家的健康規定過於嚴格讓他們無法做到。

國際郵輪協會日前表示，正與加勒比海當局就如何讓船上的確診旅客下船進行協商。先前有些郵輪傳出疫情，被部分國家拒諸門外，導致船隻最後一刻被迫掉頭，郵輪業者希望透過該協商能找到解決之道。

根據美國疾病管制預防中心（CDC）的資料顯示，去年12月15到29日這段時間，在郵輪上感染新冠病毒的遊客與船員人數累計達5013人，大幅高出前兩周的162人。產業分析師擔憂確診人數暴增恐將使得郵輪市場的復甦再生變數。

Truist證券公司執行董事蘇爾斯（Patrick Scholes）指出，雖然2022年上半年預定郵輪行程的遊客人數高出疫情爆發前的2019年同期。不過自從Omicron去年底快速入侵美國後，預定人數立即減少25％，他警告郵輪公司若不設法扭轉該情況，最後恐將被迫祭出減價策略只為勉強維持營運。