自疫情爆發以來，不僅木材價格一路攀漲，連價格波動幅度也創二次戰後之最。分析師解釋，木材價格波動劇烈，使得營建商難以擴增新屋營建數量，進而引發美國房價不斷飆高。

勞工統計局資料指出，去年12月美國營建材料成本共上漲1.5％，然而美國全國住房營建商協會（NAHB）針對該報告進行分析，發現成本增加主要是由木材價格上漲所推動。

根據聯邦政府提供的資料，從去年9月起，軟木木材價格已上漲近45％，此外其他數據也顯示，木材加工廠對於用來興建木屋的木材收費，自去年8月以來更飆漲兩倍。

除了木材價格一路高漲，價格波動也大幅震盪。從1947到2019年這段期間，軟木木材每月價格變動平均值為0.3％，不過自從2020年1月迄今，該平均值卻升高到12％。這不但創下勞工統計局自1947年開始該統計以來最高，而且還是前次記錄高點的近3倍。

NAHB首席經濟學家迪茲（Robert Dietz）指出，目前營建業所出現的木材價格波動，正是推升整體房市價格飆高的主因。該波動正對房市造成漣漪效果，特別是該市場可銷售房屋庫存水平已降至歷史低點。

他解釋，木材價格波動劇烈，導致營建業者難以擴大房屋營建數量，在供應持續處於吃緊狀態下，也解釋為何現今全美房價易漲難跌。

迪茲表示，目前在美國興建的獨棟房屋，高達9成都是以木材為主要結構材料，只有9％是水泥屋，其餘則是鋼構屋。

第一美國金融公司副首席經濟學家Odeta Kushi指出，木材與其他營建材料的成本上升，通常會以較高的新屋價格轉嫁給房屋買主。根據可取得的資料顯示，去年全美11月新屋價格的中間值較一年前激增19％。