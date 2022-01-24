春安開跑 侯友宜赴蘆洲慰勞警消（戴上容攝）

農曆春節將至，警政署24日宣布，即日起展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」。新北市長侯友宜晚間9時赴蘆洲警分局視察表示，新北疫情相對穩定，疫情期間，全靠「平寧計畫」警察積極疫調，希望今年像新年春聯一樣「平安祥虎」，大家一起來顧平安。

警政署宣布從今晚開始至2月7日「加強重點節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，持續做好治安及交通工作；並提醒民眾務必遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」。

新北市長侯友宜、副市長謝政達、市議會議長蔣根煌與副議長陳鴻源等人晚間「兵分四路」，率隊前往新北市蘆洲、板橋、新莊、永和等4區，慰勉並發放加菜金及致贈春節慰問品警分局、消防分隊、憲兵隊、守望相助隊等單位。

侯友宜赴蘆洲分局慰問，新北市議員李余典、黃桂蘭、李翁月娥也到場關心。侯友宜致詞，近來Omicron病毒肆虐，台北、桃園本土確診數有攀升，新北相對穩定，警察在疫情期間扮演重要的角色，平寧計畫中全靠警察們從中的配合積極疫調，讓大家能夠一起對對抗疫情。

侯友宜說，市府團隊已做好萬全準備，請所有市民戴好口罩、落實實聯制、做好防疫措施面對疫情的變化與挑戰，感謝所有的警、消以及義警、民防、義交、志工及守望相助隊等協勤民力全力投入治安及防疫工作。希望今年像新北市春聯一樣「平安祥虎」，大家一起顧好平安。

新北市警局長黃宗仁說，農曆春節期間，新北市各警分局都有供民眾免費護鈔服務，民眾若有需求，可向各地派出所或請金融機構申請協助，還有春節期間出遠門，警方有提供「舉家外出住居安全服務」，民眾可撥打警方報案電話110或親赴當地分局或派出所，申請當地警察機關協助於住居附近適當位置設置臨時巡邏箱，維護居住安全。

新北市警局呼籲，春節期間為交通疏運高峰期，民眾可透過警察廣播電臺瞭解即時路況，避開車潮，新北市轄內的各警分局也會針對易壅塞地點、路段、時段，規劃各項交通疏導措施，以維護行車秩序與用路人安全，確保交通順暢。