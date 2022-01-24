人民幣匯價漲勢無法擋！在美元指數震盪走低之下，人民幣兌美元在岸價24日繼續強升，夜盤時刻更一舉升破6.33元整數關卡，來到6.3281元，創下2018年4月25日以來新高！離岸價受此激勵亦同步升破6.33元，盤中最高來到6.3249元，截至24日晚間9點半，離岸價略有回檔，回落至6.3324元附近。

路透報導，春節將至、結匯需求激增的背景下，人民幣匯價近日強勢走升，即便中國人民銀行副行長劉國強放話「不會允許人民幣單邊升值」，依舊擋不住人民幣升值態勢。

人民幣兌美元中間價24日報6.3411元，續創三年八個月新高，在岸價亦不甘示弱，早盤就強勢彈升，終場收報6.3320元，漲幅0.12％，亦創下三年九個月高點。夜盤時刻，市場因美國聯準會會議前夕的謹慎情緒濃厚，美元指數略有小跌，在岸價趁勢升破6.33元價位，最高來到6.3281元，創下2018年4月25日以來新高。