外媒引述消息報導，激進派投資人佩茲（Nelson Peltz）旗下的Trian基金管理公司近日入股消費品巨擘聯合利華（Unilever），但具體收購股份規模無法得知。分析師認為，Train入股後將提高對於聯合利華的施壓力道，要求其調整策略以改善業績與提振股價。

知情人士表示，早在聯合利華本月稍早提議以680億美元收購英國藥廠葛蘭素史克（GSK）消費保健業務之前，Train就已開始買進聯合利華股票。

聯合利華近幾個月以來股價承壓，原因在於該公司難以提振產品銷量。分析師表示，該公司疫情期間在衛生保健與包裝食品領域的表現遜於同業，且已有一段時日未推出廣受歡迎的創新產品。

聯合利華收購GSK消費保健業務的計畫遭到投資者強烈反對，原因在於該公司先前數件大型收購案取得的業務表現好壞參半。反對者認為，聯合利華提出的收購價碼太高，當前重點應是扭轉既有業務的頹勢，而不是開展新業務。