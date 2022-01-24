儘管歐美主管機關大力打壓，微軟、亞馬遜與Alphabet 2021年宣布的收購案皆創下10年最高，顯示科技巨擘頑強反抗。

根據Dealogic數據顯示，2021年微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet的收購交易件數創下10年新高紀錄，意味著科技大廠欲趕在政府加強監管之前出手，或是認為主管機關無法取得關鍵性的法院判決，來阻擋科技業收購狂潮。

依據Dealogic統計，微軟在2021年進行56件收購交易，亞馬遜有29件，Alphabet為22件。Dealogic的數據僅包含業者公開揭露的交易價值，微軟與Alphabet的收購交易金額便已創下10年新高，分別達257億與220億美元。亞馬遜的交易總金額達157億美元，為10年來次高，僅次於2017年，當年亞馬遜以137億美元收購全食超市（Whole Foods）。

微軟近日宣布斥資690億美元收購電玩遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），便是科技巨頭挑戰主管機關的最新案例。科技巨擘2021年的大型收購案，包括微軟以190億美元現金收購人工智慧公司Nuance Communications，和亞馬遜斥資85億美元將米高梅（MGM）納入麾下。

密西根大學羅斯商學院教授高登（Erik Gordon）指出：「科技巨擘密切注意主管機關的動作，希望政府在成功開啟先例之前達成交易。一旦法官在法院樹立先例，其他法官便更容易依循前例做出裁決。」

截至目前，漢莉娜（Lina Khan）掌理的美國聯邦貿易委員會（FTC）主要採行「威懾」手法，來控制產業界的併購交易，例如向企業發出警告信，告知交易可能遭調查。然而高登指出，這種手法不一定能扭轉企業的收購心意，除非法院做出裁定，不然企業可能繼續加速收購，盡早完成交易。