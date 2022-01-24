高雄案18212於1月16日發病前，曾到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，確診後卻只通知一起參加喜宴的同學，直到親友撥打1922詢問，全案才曝光。對此，新娘24日向台南市議員盧崑福投訴，指衛生局要求他們通知當天在場的100多名親友前往醫院篩檢，但現場明明有施行實聯制，政府不透過簡訊通知，卻害他們逐一打電話時，被抱怨「帶衰到」，讓她很委屈。對此，衛生局長許以霖表示，一切以防疫為重，請大家相互體諒。

衛生局還指出，對於新娘在通知過程中所受到的委屈感同身受，但喜宴場合有無落實實聯制才是重點，因為有人攜伴參加，卻只有1人掃QR Code，有人只簽禮簿，並沒有掃QR Code，因此當防疫單位清查時，發現掌握的人數比實際桌數人數少，擔心有漏網之魚，造成防疫破口，才會請當事人協助通知親友，因為只有當事人才更清楚來賓的身分，這也是不得不的防疫作為，請相互體諒。