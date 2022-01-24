新北市副議長陳鴻源慰問永和警分局。（永和警分局提供）

「111年加強重要節日安全維護工作」正式起跑執行，新北市副議長陳鴻源、議員連斐璠、羅文崇及立委林德福、永和區長陳怡君、警察局副局長陳木樹、義警大隊總幹事葉秋松、民防大隊副大隊長林繼信、義交大隊副大隊長張和漢、警察之友會常務監事陳逸森、警友會永和辦事處團長陳泰平等各界，特別於本項工作首（24日）晚上9時至永和分局，慰勉警察同仁及協勤民力年節期間犧牲假日、堅守崗位的辛勞，現場並致贈慰問金及慰問品，以鼓勵警、民力人員士氣。慰問車隊隨後前往消防局永利消防分隊及永和區民生里守望相助隊，向消防分隊弟兄及社區守望相助隊夥伴致贈慰問金及慰問品，表達關心及慰勞之意。

陳鴻源指出，永和警方近期破獲多起社會矚目案件，非常感謝永和警察同仁、民力共同努力，守護永和地區治安及交通工作，營造優質環境，特別向辛苦執勤的警察同仁及民力兄弟表達感謝。也祝福大家在辛勤落實治安維護工作之餘，都能平安、快樂的歡度新年。

永和警分局長陳保安表示，感謝新北市議會陳副議長、林委員、連議員、羅議員、陳區長及市政府各級長官，以及義警、民防、義交、警友會等熱心團體之支持及鼓勵，並強調本次加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，於24日22時起為期15天實施。

永和警分局將結合義警（刑）、民防、義交、志工及守望相助隊等各種維安力量，將「維護金融機構安全、掃黑、肅毒、打詐、取締賭博犯罪、加強取締酒駕、重大違規、防制飆車等」列入重點工作項目；另外提供護鈔、舉家外出安全維護等多項便民服務措施，展現政府服務民眾及維護治安、整頓交通之決心。也期望藉由一連串的勤務作為，提昇民眾對警察工作團隊之信賴，讓永和居民平安歡度新年假期。