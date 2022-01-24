有輕度智能障礙的李姓男子，到彰化精誠夜市某餐飲攤位打工不到一個禮拜，被老闆謝姓男子三度施虐暴打，渾身是傷。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

有輕度智能障礙的李姓男子，到彰化精誠夜市某餐飲攤位打工不到一個禮拜，被老闆謝姓男子三度施虐暴打，渾身是傷。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

謝姓男子在彰化精誠夜市擺攤賣炒山豬肉，徵人貼文薪資待遇頗誘人，不料竟對到職不到一個禮拜的李姓員工拳打腳踢。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化員林市40歲李姓男子，本月中主動應徵前往彰化市知名的精誠夜市某餐飲攤位打工，老闆謝男徵人貼文號稱外行沒經驗的月薪給3萬元；不料李男上工短短一周，因有輕度智能障礙，認知反應能力較緩慢，三度慘遭謝男暴打，渾身上下都是大片瘀青、頭臉部更是被打腫。其友人江男不滿，23日深夜在臉書貼文踢爆，呼籲謝男出面協調，陪同李姓被害人報警提告傷害；員林警方強調，已受理報案，將通知謝男到案說明，釐清案情。

江姓男子貼文指，李男有輕度智障，這個月到精誠夜市某炒山豬肉攤位打工，才上工一個禮拜，因老闆謝男不滿他動作太慢，動輒白眼、叫罵，甚至拳打腳踢、還拿鐵掃把暴打李男，把李男打得全身傷，四肢都出現大片瘀青，頭臉部也瘀青紅腫，到職不到一個禮拜就被打3次，貼文讓許多網友看了都拳頭硬了。

江男痛批，因為李男對謝男交代的工作聽不清楚、反應比較慢，謝男火大就動手；但他不解為什麼要把人打成這樣？大不了第一天就叫他不要來上班就好了，李男家中還有重度障礙的母親要養，李男雖然有障礙，但不偷不搶，被打到機車也不敢騎回員林，只敢騎腳踏車回家，還說實在太害怕了。

江男主動打電話聯絡謝男，都沒有接通，對方也不願出面道歉處理，事後他20日晚間陪同被害李男到警局提告傷害，發現謝姓老闆竟半夜聯繫李男，21日晚間自己偷偷跑去李男家，塞給李男1500元當作工作薪水和和解金想要私了，讓他更是氣憤難平。

被害李男被雇主施虐暴打的照片被貼上「彰化踢爆網」等多的臉書社團，不少網友紛紛留言痛批「打人實在很過分！」「出手這麼狠，一定要讓這種老闆付出代價！不然一定還會找被害者麻煩」；也有網友心疼不捨為被害李男抱屈「反應慢也不懂還手閃躲」、「打這麼嚴重，是欠你錢啊，真沒人性」。

員林警分局東山派出所指出，全案已受理報案，目前已經通知謝姓男子到案說明。