中央於過年期間（1月31日至2月6日）共7天暫停接種疫苗服務，雲林縣政府春節期間疫苗保護不打烊，經與合約醫療院所協調，於春節連假期間繼續為鄉親施打疫苗，提供服務的院所與開診時間，可於雲林縣衛生局官方網站「新冠肺炎專區-COVID疫苗專區」查詢。

因應國際疫情嚴峻，且國內發生新變異株Omicron感染事件，雲林縣長張麗善提醒鄉親務必遵守指揮中心1月24日公布的第2級警戒標準，1月25日至2月7日維持全台2級警戒。

張麗善表示，Omicron疫情延燒，真的讓人不免擔心。為了讓注射疫苗沒有空窗期，她特別指示衛生局與合約醫療院所協調，春節期間也會持續服務鄉親。

「1個人小心，可以保護自己與家人；大家一起小心，就能夠守住雲林縣」。張麗善強調，這一波疫情再起，雲林雖然目前未有確診者，但不代表能夠鬆懈，或是忽略其他縣市的最新情況，她再次拜託鄉親，千萬要小心應對落實防疫；若是察覺自己有相關症狀，一定要第1時間通報衛生局。

張麗善最後提醒縣民，外出須全程佩戴口罩，另外運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作，或活動的正式拍攝或進行時也需佩戴口罩。