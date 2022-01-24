台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都更案，24日舉辦招商說明會，預估引入240億元民間投資，創造600億元產值，但有投資人擔心施工期間破壞遺構古蹟，得標廠商已投入大量成本難認賠，北市都更中心回應，得標廠商能透過容積轉移。

E1、E2基地在台北市西區商圈核心，位於忠孝西路、西寧北路、鄭州路和塔城街圍成的街廓，鄰近台北車站六鐵共構、雙子星C1D1、台北舊市議會、台北轉運站、鐵道部博物館園區與北門廣場。

都更中心即日起至5月30日招商，採資格審查及綜合評審2階段評選，共同負擔比例上限40％、高度開發區商場租金計收比下限8％及低度開發區含交廣12用地，租金計收比下限1％。

今舉行公開徵求出資人招商說明會，都更中心指出，基地依台北市文資審議會第37次決議切分為高、低度開發區，其中高度開發區實施權利變換範圍約1.6公頃，100％國有地，預估總產值600億以上，總樓地板面積約6萬坪；低度開發區面積約1.8公頃，區內有指定兩處古蹟及6棟歷史建築，未來將透過文化資產活化引入適度商業設施並提供開放空間。

有投資人認為，該區域遺構古蹟多，市府應邀集文史界確認範圍，否則施工時不慎破壞古蹟，造成文史損失，得標廠商必須承擔下包廠商大量成本壓力難認賠。

都更中心回應，將來施工過程再出現古蹟，會依據《文資法》通知文化局採取必要維護措施，至於得標廠商權益可透過容積轉移使用。