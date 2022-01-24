立法院臨時會今天三讀酒駕防制相關法案，不僅提高酒駕刑責及罰金，並加重同行者的連坐處分，民進黨發言人周江杰表示，感謝立法院朝野共同努力通過酒駕相關罰則修正案，希望藉由包含行政法措施與刑事法修正，雙管齊下的作為強化遏阻酒駕行為，避免憾事再度發生。

民進黨也呼籲，汽機車駕駛人不要存有僥倖心態，酒後不要駕車，大家共同努力，改善酒駕對社會產生的危害，以保障自己與他人生命安全。

周江杰指出，修法後，初犯刑責由2年以下拉高到3年以下，得併科30萬元以下罰金，而初犯致人於死併科罰金為200萬元以下、致人於傷為100萬元以下，若是累犯則分別提高為300萬元以下以及200萬元以下，同時拉高累犯計算時效為10年。

道路交通管理處罰條例修正部分包含提高酒駕累犯年限，增加吊扣車牌、可沒入車輛、公布酒駕毒駕和拒測累犯相關規定，並加重同車乘客連坐處罰、提高未依規安裝酒精鎖罰鍰及租賃車已盡告知義務後仍有違反行為之規定。

法務部也表示，酒駕案件因對公共安全危害甚大，未來只要經過法院有罪判決，也會從速、從重、從嚴審核是否可以易科罰金及放寬假釋條件。

周江杰表示，最近年關將近，年終、尾牙聚會多，社會大眾要隨時提醒身邊每一個人不要酒駕，共同維護最高規格的駕駛與道路安全，這是每個人的責任。

他說，立法院臨時會今天除了通過酒駕修正法案外，還要協商總預算案，還有產業創新條例、私校法等重要法案需要處理，加上近日疫情嚴峻，朝野必須團結早日完成協商與三讀通過重要法案，方為社會之福。

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