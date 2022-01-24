輔大校長江漢聲2007年起涉嫌多次以醫學院學生相關活動等名義，取得輔大撥款，並透過校內限制性招標委託案，取得校方基金，補足輔大診所資金缺口，今日遭新北地檢署依背信罪嫌起訴。校方稍早澄清解釋提出5點，並指輔大診所是屬於輔大醫院，也是輔仁大學的，這是經董事會調查認定，並無涉及任何中飽私囊的情事。

輔大指出，輔大診所是為了籌設輔大醫院而設，籌備輔大醫院過程均依法令規定辦理，且本案已經經過董事會調查，江漢聲校長並無任何圖利不法。

校方提出5點澄清，第一點，輔大診所為輔仁大學所有，董事會已於第19屆第12次會議決議再次確認此一事實，豈有自己背信圖利自己之荒謬情事；第二點，輔大診所的成立及所有活動都是為了輔仁大學，所有費用均由輔大診所自己展業營收支付，並無欠款，更為輔大創造收入，絕無挪用校產；第三點，依媒體報導，檢方所指摘者，並非在江漢聲的校長任內發生，顯見檢方所稱事實係屬跳躍性拼湊。

第四點，社區醫療服務為醫療機構唯一的宣傳方式，全國皆是，輔大醫院2017年開院前自然也需要做大規模社區醫療服務，輔大特別委託自己的輔大診所協助輔大醫院執行社區醫療服務，服務人數規模及場次都高於採購案規格需求，且全案均合法驗收；第五點，輔大醫學院確實有執行醫學院學生活動，絕無虛設任何活動，學校皆有提供充分證據加以佐證，無奈檢方堅不採信，深感不平。