在各界關注立陶宛與中國外交糾紛以及中歐投資協定前景之際，德國外長貝爾伯克在會晤了中國外長王毅後接受媒體訪問時強調，如果中國不解除對歐洲議員的制裁，中歐投資協定就會是一場鬧劇。而在立陶宛問題上，它遭中國的「經濟脅迫」是不可接受的，歐盟剛啟動了經濟政策盾牌來對抗這種脅迫，因為敲詐不能成為歐洲和中國關係中的工具。

據《多維新聞》引述德媒《南德意志報》報導，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在與中國外長王毅視頻會談後的第2天接受專訪，談及她與王毅會談中對中國的強硬表態。她說，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）曾大力推動中歐投資協定，但是，只要中國仍制裁歐洲議會議員，「該協定就注定是一場鬧劇」。

德國外長貝爾伯克在與王毅會談後表示，中國如果不解除制裁歐盟議員，中歐協定就會是一場鬧劇，歐盟也不能接受中國對立陶宛的經濟脅迫。（圖／大陸外交部）

貝爾伯克說，「此外，我對其內容也有保留；一方面，因為它沒有履行對等原則，即沒有為歐洲和中國公司創造平等機會。第二，因為遵守國際勞工組織（ILO）的標準不僅要承諾，而且必須得到保證，特別是在禁止強迫勞動方面。」

報導指出，貝爾伯克已向中國外長王毅表示，立陶宛遭到的「經濟脅迫」是不可接受的。她說，中國對立陶宛的報復不僅是為了阻止立陶宛公司出口，這是一個分裂歐洲和阻止其他國家在立陶宛生產的企圖。

貝爾伯克說：「這表明歐洲內部市場共同行動是多麼重要。我非常高興的是，我們歐盟剛剛啟動了一個經濟政策盾牌，以對抗這種脅迫性措施。我在與中國外長（王毅）的會談中也明確表示，敲詐不能成為歐洲和中國關係中的工具。」

《多維新聞》指出，根據中國外交部發佈的消息指出，中德外長這次的會談後一致同意以下幾點：1.辦好建交50周年慶祝活動，籌備好第7輪中德政府磋商，加強對接並規劃未來合作；2.充分發揮高級別財金對話、外交與安全戰略對話、法治國家對話等各層級對話機制作用；3.在相互尊重基礎上，就人權、民主等議題進行平等對話，增進相互瞭解，不搞「麥克風外交」。

報導稱，貝爾伯克在專訪中還重點談及俄烏邊境緊張局勢，談到任何新的侵犯烏克蘭邊界的行為都會造成嚴重後果等等。