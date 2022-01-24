UBA富邦人壽大專籃球聯賽公開男一級上季第3健行科大，在110學年度賽季第四階段預賽前兩周，194公分的大前鋒劉彥廷因為屢次違反隊規遭到教頭劉孟竹忍痛開除，24日賽事只登錄11人、為隊史8年頭一遭，但在主控谷毛唯嘉傷癒歸隊助陣下，仍75比70重挫國立體大，和目前戰績同樣10勝1敗的政治大學，確定叩關8強，是健行連7季殺入UBA男一級8強。

劉孟竹表示：「球隊本季首度沒外援、缺內線長人，劉彥廷是我們禁區重要支柱，一度已拉到五號位，但上階段打完他一直違反隊規，我不得不處理，縱然少了他影響很大，但為了球隊大局，還是得忍痛開鍘。」

除了劉彥廷離隊，後衛高錦瑋本階段續掛傷號、無法上陣，估計8強賽才能回到場上，所幸谷毛唯嘉歸隊，所以24日健行才比大會規定的最多12人少登錄1人。

谷毛唯嘉先發出賽23分鐘，三分球4投2拿11分、6籃板、4助攻，他笑說：「右膝後十字韌帶撕裂，幾個月沒打球，本季首戰雖很興奮，卻也有點緊張，尤其身體雖好約七、八成，但先發開始有點喘，一度希望對手可以跑慢一點，目前還不能打太久，一節大約5分鐘。」

劉孟竹補充，希望接下來賽事別再添傷兵，現在調度已嘗試五上五下，目的是多磨些人，別讓主力太累，因8強複賽得連打7戰，主力不可能撐到底，一定得大家分攤，至於谷毛尚未百分百恢復，得控制上場時間。

健行科大劉丞勳拿下11分。(大專體總提供)