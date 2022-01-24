大S（徐熙媛）和汪小菲去(2021)年底結束11年婚姻，「大汪戀」分手收場令粉絲惋惜；且汪小菲還傳出與25歲新歡「張穎穎」火速同居，甚至和汪母張蘭同遊泰山，被網友評論張蘭掩護「扶正」小三。然而事態又似出現反轉，張蘭昨(23)日在社群平台上傳影片稱讚兒子優秀，並且還對網友說「汪小菲和大S和好吧」的留言點讚支持，首度對「大汪離婚」表態引發熱議，有網友贊同「大汪復合」，但也不少網民喊：「拜託別再扯大S」，意見兩極。

張蘭昨(23)日在抖音曬出多段影片，標題為「給汪小菲同學點個讚！」大力稱讚兒子汪小菲是自己的驕傲，能在短短一年時間，成功開業17家「麻六記」餐廳，從「選址、合同、簽約、裝修、施工、設計」等親力親為，明年還會給大家更多驚喜。此外，張蘭也透露她生病，每天都要靠吃藥、喝咖啡提神，並不斷開直播宣傳自家產品，可說是「賣老命」護獨子。

張蘭近日上傳影片大讚兒子。（圖／翻攝自微博）

但網友評論比張蘭的影片更精彩，有粉絲平反「汪小菲不是媽寶男」，並指出：「這些年母子互相扶持互相依靠，不容易，是惺惺相惜。兒子很懂孝順，不是應該的嗎？孝順就是媽寶嗎？」、「哪有媽寶男還對媳婦那麼好呀！」，這些留言都獲得張蘭按讚認可。

甚至，有粉絲喊聲說：「汪小菲和大S和好吧，我們真的很捨不得大S，雖然她之前很作，但是也要多看她的優點」，連這樣的留言也獲得張蘭點讚，這也是「大汪離婚」2個多月以來，張蘭首度對兒子的婚姻「表態」。

有網友在張蘭抖音影片下留言希望大汪復合，獲得張蘭點讚。（圖／翻攝自微博）

喊話希望「大汪復合」的留言竟獲得張蘭親自「點讚」，這引發許多網友討論，有許多人留言贊同說：「希望快點復合吧！畢竟孩子需要一個完整的家」、「真的希望他們復合」；不過，也有網友對「大汪復合論」感到不耐煩，直言：「我暈，成年人的世界我不懂」、「拜託別再扯大S」，希望雙方就此斷個乾淨。