時機歹歹，面對農曆新年即將到來，許多人正在想，過年要包多少錢的紅包給父母，尤其剛出社會的新鮮人可能最苦惱，一名大學剛畢業的網友詢問，若想要看起來大方、又不會壓力太大，應該包多少最好？有過來人分析潛規則，透露有幾個金額最多人包。

一名網友在《PTT》表示，他大學剛畢業，工作穩定，薪水大概頂大學生的平均，他想起從小父母就對他很大方，小時候想補習就補習，自己也不用付學貸，工作後仍住在家裡，想要給父母孝親費時還被直接拒絕。

原PO指出，真的很感謝父母，想詢問出社會後第一個過年應該要包多少紅包？他想要一個看起來很大方的數字，但又不會讓他未來壓力太大，希望前輩們可以經驗分享。

貼文一出引起熱議，不少網友一致認為3600元、6000元、6600元或是8000元、8800元等吉利的雙數都很合適，紛紛回應「我之前包6000」、「爸媽各66000」、「各包8800元」、「不用太多，大概一萬以內打發」，還有人說「有包就不錯了，一堆還在吃奶」。

有內行人透露潛規則指出，出社會第一年不用包太多，可以逐年慢慢提高，不然以後只能多、不能少會很辛苦；也有人認為，量力而為就好，包多少沒有標準答案，年輕人最重要的是好好存錢別亂花。