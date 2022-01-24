藝人納豆（林郁智）24日驚傳腦出血送醫，目前手術順利結束，正在恢復中，對於大家關心納豆病況，經紀人很感謝，可得知有人到醫院外守候，也無奈呼籲：「希望不要打擾到其他病人家屬！」

據《ETtoday新聞雲》報導，納豆經紀人感謝大家的關心，但也希望不要打擾到納豆的家人，讓納豆好好休息，並稱現在有許多不明消息，還有很多記者守在醫院，「但是家人有說目前人沒事，正在好好休息中！」要粉絲不用太緊張之外，同時無奈說道：「防疫期間希望不要打擾到其他病人家屬！」

另外，納豆的表舅、新北市長侯友宜得知此事後感到震驚，第一時間隨即致電關心納豆情況，稍早赴蘆洲視察時，也表示已和納豆媽媽通過電話，「我們很希望藉大家的力量、共同集氣，希望納豆能夠平安無事，希望納豆加油。」

納豆今日傳出身體不適送醫，外傳是出血性中風，經紀人否認，僅稱納豆是身體不舒服，去做了例行性檢查，才向節目告假，但由於經紀人回應媒體時始終避談病情、態度極其低調，反而引起外界更多揣測，對此，經紀人回應自己與納豆家人都保持聯繫，目前得知人在休息中，希望大家讓納豆好好休息。