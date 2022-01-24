23：00更新內文

隨著市場恐慌情緒加重，截至台灣時間24日晚間10點55分，美股開盤超過20分鐘後，道瓊指數跌勢擴大至600點，標普500指數也隨著科技股陷入修正區間，跌幅達1.82%，繼上周後續創2020年3月股災以來最大跌勢，聚集諸多成長股的那斯達克指數與費城半導體指數分別下跌2.19%、2.13%，那斯達克指數更是抹去過去半年以來漲勢。

科技巨頭方面，受到美國反壟斷法草案衝擊，以及市場對於科技股重估值影響，跌勢均超過1.5%，特斯拉也跌破900美元關卡，台積電ADR也遭大環境拖累，下挫超過1%，過去1年大飆漲的的GPU巨頭NVIDIA周一大跌近6%，近月崩跌逾28%。

22：30美股開盤

隨著美國聯準會(Fed)升息甚至是縮表壓力愈來愈大，烏俄衝突加劇，導致市場恐慌情需激增，歐股早盤大跌超過2%，美股期指盤前也有超過1%上的跌勢。美股周一(24日)下跌超過400點，科技股為首的那斯達克指數大跌近2%，台積電ADR逆勢抗跌。

開盤之後，道瓊工業平均指數下跌418.88點或1.22%、暫報33846.49點；標普500指數下跌64.78點或1.47%、暫報4333.16點，並跌破 200 日移動均線關鍵支撐點，並出現2020年股災後首度10%以上回調；那斯達克指數下跌256.15點或1.86%、暫報13512.77點；費城半導體指數下跌近2%、暫報3369.39點。

5大科技巨頭股價重挫，電動車大廠特斯拉股價下跌近3%、暫報905.64美元；NVIDIA股價下跌3.34%、暫報226.32美元。

台積電ADR股價上漲0.44%、暫報125.08美元；聯電ADR股價上漲0.092%、暫報10.89美元。