奇美實業已於本月正式通過ISO 37001賄賂防制管理系統驗證，成為台灣第一家以整間公司為驗證範圍取得該證書的企業；奇美實業表示，該證書由BSI (英國標準協會)稽核驗證後頒發，於今(24)日在奇美實業總部舉行授證典禮；由BSI東北亞區總經理蒲樹盛採視訊方式頒發證書，並由德勤財務顧問公司總經理范有偉遠端連線見證。

奇美實業指出，透過此次驗證的順利通過，象徵著該公司在公司治理，與企業文化方面，皆獲國際高度肯定，創建新標竿。

ISO 37001是ISO國際標準組織於2016年針對賄賂防制管理制度發布的國際標準，旨在協助企業預防、偵測和處理賄賂事件，並提供執行工作的指導方針。

奇美實業於2020年底宣示導入賄賂防制管理系統標準後即於2021年3月正式啟動，針對所有營運據點的內部作業流程與外部商業活動進行賄賂風險評鑑，並透過於財務面與非財務面設立賄賂風險管控機制，來建立奇美的賄賂防制管理制度。

奇美實業目前有18位同仁皆已取得ISO 37001：2016賄賂防制管理系統內部稽核員證照，成功拓展組織內部稽核能力，提高員工對賄賂防制管理系統的認知以及企業誠信與透明度。奇美實業並致力將誠信經營植入企業文化，除於奇美賄賂防制政策載明禁止不誠信行為、禁止不正當利益、防止利益衝突以及避免與不誠信經營者交易外，更為宣示遵循ISO 37001賄賂防制管理系統標準的決心，在原有針對違反誠信經營行為的舉報機制中，再新增了第三方外部舉報平台，以落實保護匿名舉報者並確保舉報管道的獨立性與可信賴性。

此次奇美實業順利通過驗證，充分展現公司管理階層與全體員工皆積極落實《誠信經營行為準則》，在賄賂防制領域建立了完善的管理體系。對此，奇美實業總經理趙令瑜表示，本次ISO 37001賄賂防制管理系統的導入和實施，對奇美實業意義重大，是公司邁向下一個60週年的重要軌道之一。制度建立過程中所激發的討論及賄賂防制文化的深根是彌足珍貴的，奇美實業也因此強化了行事嚴謹的思維，透過ISO 37001完整的PDCA架構，優化既有內部控制環境，增加有效管理賄賂風險的程序與規範。未來奇美將更加積極擁抱各項制度，在有制度規範的前提下，追求速度和進步，邁向永續經營。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛提到，奇美實業積極強化ESG，布局未來提升永續韌性，通過國際ISO 37001賄賂防制管理驗證讓奇美對外展現了企業內部的誠信文化，更是呼應了聯合國永續發展目標。在當今高度倡議永續的環境中，掌握趨前、創新決策的公司治理，是企業永續能力至關重要的最佳證明。

德勤財務顧問總經理范有偉表示，此次ISO 37001管理制度建置歷時9個月，由勤業眾信聯合會計師事務所鑑識會計顧問團隊進行輔導作業，從利害關係人之要求與期望出發，檢視現行各項作業流程與國際標準的差異，並且透過風險評鑑工作坊，帶領奇美實業的同仁從自身作業流程出發，識別各項賄賂風險以及風險程度，進而協助擬定管理辦法並強化既有控管措施。

范有偉指出，該專案並搭配奇美實業對無紙化之要求，大幅使用電子化表單，順利將賄賂防制重點深植於實際作業活動之中，不僅提升整體作業效率與透明程度，讓整體ISO 37001管理制度能夠有效落實，更加彰顯奇美實業落實誠信經營之決心。

奇美實業強調，未來將持續秉持對任何賄賂行為“零容忍”原則，嚴格遵循ISO 37001標準，貫徹執行賄賂防制管理，持續精進制度流程，實現公司及全體員工廉潔自律，並將誠信經營與法令遵從的企業文化，擴及商業夥伴們，共創廉潔供應鏈。