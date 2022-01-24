本土新冠疫情再起，不少民眾搶打第三劑疫苗，中央也規定八大行業自21日起，客人上門必須出示完整接種證明，且要打兩劑以上，並滿14天才可以入內消費。不過仍有部分民眾仍未施打過疫苗，日前就有網友透露，最近公司正在調查疫苗施打率，當他透露自己尚未接種時立即引來同事側目，讓他相當憂心會遭到約談，並被逼著打疫苗。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，公司正在調查同仁疫苗施打率，然而當他報出接種「0劑」疫苗時，隨即引來全場同事側目。他表示，雖然不反對打疫苗，但對於後遺症仍抱持懷疑態度，「而且國內外至今完整施打疫苗者，仍會受突破性感染，所以根本沒所謂保護他人的問題；再者，防重症也是對於長者才有意義…」因此沒有接種疫苗。

最後原PO表示，擔心自己恐會遭到公司約談，因此上網尋求網友意見，「為了工作是不是也只能被迫施打疫苗了？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「公司也不能強迫你打吧」、「不想打就別打」、「無法強迫你打，但可能出招要你每3天要出示快篩結果」、「你如果覺得副作用比重症嚴重就別打吧」、「問他打了出事公司會不會賠償」。

不過也有網友不諒解原PO，「有種沒打，就有種確診不用健保資源；還有，如果因為確診，公司被勒令停工，資方是可以向你求償停工損失的」、「怕職場黑掉就去打啊」。但也有網友出言緩頰，「打不打都有代價，不想承擔是不可能的」。