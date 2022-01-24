中嘉寬頻新視波有線電視長期關懷中、永和區華山基金會的獨居長者。（主辦單位提供）

中嘉寬頻新視波有線電視長期關懷中、永和區華山基金會的獨居長者。（主辦單位提供）

疫情一波一波的侵襲，今年的過年許多弱勢單位在物資募集上更加不易，中嘉寬頻新視波有線電視長期關懷中、永和區華山基金會的獨居長者，每到農曆年前都會募集年菜物資捐助獨居長者，今年新北市華山基金會愛心站減少許多站點，需要更多的幫助，這次特別結合集團內的中嘉寬頻家和有線電視、數位天空有線電視一起來點燃這份愛心，同時透過在地媒體的力量結合在地社團，邀請地方社團、企業與商家們一同來關心這群獨居長者，為今年的年菜加碼添足物資，將這份愛擴大。

這次永和區的里長聯誼會與永和區里長聯誼會顧問團一起加入這次歲末寒冬送暖關懷獨居長者的愛心公益活動，會長許承煬及顧問團胡維新也準備了長者的暖暖包、泡麵、餅乾、罐頭等物資捐贈。

永和區里長聯誼會長許承煬及永和區里長聯誼會顧問團團長胡維新表示，一聽到中嘉寬頻新視波在號召這麼有意義的愛心活動立刻就加入，其實現在人口老化的比例一直在升高，在永和區也有許多年長及獨居長者，需要多一些關懷與照顧，很高興能在寒冬送物資給獨居長者，盡一份在地關懷弱勢族群的力量，希望長者們都有一份豐富的物資過個好年。

中嘉寬頻新視波表示，這次針對中和區，特別邀請到臉書我是中和人團長林家宏加入這次的愛心年菜物資募集活動，透過臉書社群的號召，也有許多熱心的企業及在地商家加入這次的愛心公益活動，有大潤發中和店、明健執行顧問、丸二食堂、隱方拉麵、敏髮型工作室、員山好好購物團、龍涎居永和樂華店等，讓今年的物資十分的豐富有加碼年菜、米、餅乾、麵條、拉麵、豚骨湯底、水果等。

臉書我是中和人社團林家宏表示，很高興能夠透過社群的力量做到公益服務，讓社團充滿愛心，也很感謝這次一起來關懷華山基金會中和區獨居長者，希望未來能夠有更多在地社團人一起來做愛心。

中嘉寬頻新視波總經理徐雪玲表示，新視波長期和華山基金會合作除了捐贈發票外，每年的農曆年節前都會號召員工一起加入愛心年菜募集的行列，今年我們特別擴大這次的愛心活動，結合了集團中的家和有線電視及數位天空一起加入，同時以在地媒體力量結合地方上的民代、社團將關懷獨居長者的這份愛點燃。當天徐總經理和華山基金會中和愛心站於站長一同視訪一位88歲的獨居長者，親自送上了物資及一個愛心紅包，祝福長者今年一整年都能健健康康、平平安安。